В Самаре к утру 23 декабря 2022 года расчистили после снегопада 80% дорог

Коммунальные службы боролись со снегом всю ночь Фото: администрация Самары

Власти Самары отчитались о ходе работы по ликвидации последствий снегопада. Он обрушился на город в ночь на пятницу, 23 декабря 2022 года. К утру в областной столице прибавилось 7-9 мм осадков.

По данным городской администрации, в ночную смену на улицах работали 143 единицы техники: грейдеры, погрузчики, самосвалы. К утру рабочие расчистили 80% проезжих частей и 60% пешеходных зон. По словам главы департамента городского хозяйства и экологии Самары Олега Ивахина, вывозить снег на полигоны начнут днем, а в ночь на субботу, 24 декабря 2022 года, эти работы будут усилены.

Чиновник оценил ситуацию в городе как удовлетворительную. Он отметил, что проезду общественного транспорта сейчас ничего не мешает. Продолжатся обработка остановочных площадок и тротуаров.

Активно идет уборка снега и во дворах. К настоящему времени выходы из подъездов и тротуары расчищены на 62%, а внутриквартальные проезды — на 54%. Сегодня днем дворы продолжат убирать 2 945 рабочих и 63 единицы техники.

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