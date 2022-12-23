На пост главы Самары претендуют водитель, врач и глава ТСЖ

Члены конкурсной комиссии заслушивают выступления кандидатов в мэры Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре проходит заседание конкурсной комиссии, на котором ее члены заслушивают программы от кандидатов на пост главы города. Всего до очного собеседования допущены 13 человек, двоих отстранили из-за того, что они не предоставили справки о несудимости. Среди кандидатов на пост главы - врач-невролог больницы номер 7 Сергей Трекин, водитель автомобиля в ООО Спецстрой Александр Соловьев, председатель одного из ТСЖ Александр Денисов. Самый молодой претендент - 29-летний Павел Кабаев. Также свою программу представил депутат Городской думы, проректор университета МИР Павел Чумак. Он отметил, что на посту мэра хотел бы ускорить постановку земельных участков на кадастровый учёт, чтобы из бюджета не выпадали доходы.

Начальник отдела материально-технического учета Центра учета и бюджетной аналитики Антон Подшивалов уверен, что сейчас нужно в первую очередь создать условия для развития ТСЖ и обучения их председателей, также кандидат говорил о повышении уровня безопасности ТЦ и других мест в период новогодних праздников и выявлении и изъятии брошеных земель, создающих пожароопасную ситуацию.

Не все кандидаты показали знание предмета и города, которым хотят руководитель. Многие не смогли сказать, каков размер населения города и сколько в Самаре районов. Нынешняя глава города будет выступать четырнадцатой, кандидаты выступают в порядке подачи заявок. Сегодня после всех выступлений комиссия выберет не менее двух канидатов, которые пройдут во второй тур конкурсного отбора