Самарцев призывают пройти опросы на важные городские темы

Жители Самары могут отправлять обращения, проходить опросы, голосовать и участвовать в обсуждении актуальных вопросов региона и города. Все это можно делать, не выходя из дома, через портал «Госуслуг», мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджеты «Мой выбор. Мое будущее» на сайте администрации Самары и внутригородских районов.

Эти сервисы позволяют властям Самары выстраивать обратную связь с горожанами и планировать с долгосрочной перспективе.

Уже сейчас самарцы могут принять участие в опросах про социальное сиротство, нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение», благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда», управление имуществом, допобразование, общественный транспорт, проезд в общественном транспорте, спорт.

Все они доступны до конца года. Участие анонимное. Мнение жителей будет учитываться при дальнейшей работе в этих сферах городской жизни.