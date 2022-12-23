«Коробки новогоднего счастья» отправили из Самары в Снежное

На Донбасс отправили три коробки с новогодними подарками / Фото: Единая Россия

Организаторы региональной акции «Коробка новогоднего счастья» расширили географию ее проведения. Теперь подарки смогут получить не только самарские дети, но и ребята из Снежного в ДНР. Об этом рассказал депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Из Самары в подшефный город отправили три больших коробки с подарками. Их доставят в субботу, 24 декабря 2022 года. Презенты к Новому году получат пациенты детских больниц Снежного.

- Призываю всех не оставаться равнодушным и передать подарок для мальчишек и девчонок. Давайте вместе поможем им поверить в чудо и ускорить выздоровление детей, - обратился к жителям Самарской области парламентарий.

Акция «Коробка новогоднего счастья» продлится до конца декабря 2022 года. Ранее «КП-Самара» писала, где расставлены боксы, в которых можно оставить подарки для ребят. Отметим, в детские стационары региона уже начали передавать презенты. Подарки в рамках акции также получат дети мобилизованных и участников СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал