Более 12 тысяч самарцев получат сообщения об отключении воды перед Новым годом

У должников отключат воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители накопили долги перед новогодними праздниками. Специалисты отправят сообщения об отключении.

По информации «РКС-Самара», более 12 тысяч неплательщиков получили сообщения на телефон о предстоящем отключении коммунальных услуг 23 декабря 2022 года. У них долг перед ресурсоснабжающей компанией от 5 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Они долгое время игнорировали квитанции и другие уведомления.

Общая сумма задолженности абонентов превысила 212 миллионов рублей. Отключения планируют начать 26 декабря 2022 года. У горожан еще есть время погасить долги.

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