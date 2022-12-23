Работа по ликвидации последствий снегопада организована во всех районах Самары

Днем дворы Самары расчищают от снега и наледи почти 3 тысячи рабочих и более 60 спецмашин Фото: администрация Самары

В ночь на пятницу, 23 декабря 2022 года, на Самару обрушился сильный снегопад. По поручению главы города Елены Лапушкиной в городе усилили работу коммунальных служб. Ликвидация последствий непогоды организована во всех районах областной столицы.

По данным городской администрации, работы по расчистке внутриквартальных проездов, тротуаров, придомовых территорий и лестничных спусков идут с 5 часов утра. В дневную смену с последствиями снегопада борются 2 945 дворников и 63 единицы техники.

Ход и качество уборки контролируют главы районов. По их данным, в Октябрьском районе с утра трудятся около 300 дворников, в Кировском — 486, в Советском — 418, в Промышленном — 539 человек и 17 единиц техники. Не везде УК приступили к работам своевременно. Недобросовестным организациям выносят предупреждения. Также на них составляют акты, которые затем направляют в прокуратуру и ГЖИ для принятия необходимых мер.

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