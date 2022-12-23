Жители Самары рассказали, чем их пугал и радовал 2022 год

Многие самарцы назвали 2022 год непростым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары поделились мнением о 2022-м. Они рассказали, чем этот год их пугал или радовал. Опрос среди горожан провели специалисты Центра управления регионом.

Большинство самарцев считают, что 2022 год был очень непростым. По их мнению, это связано с проведением СВО, вводом западных санкций и продолжением пандемии коронавируса. Однако было в этом году и много хорошего. К примеру, в Самарской области отремонтировали более 700 км дорог, обновили ряд парков и скверов, установили десятки детских и спортивных площадок.

- 2022 год не был самым плохим. Мы, например, смогли приобрести собственное жилье, рядом с которым находится благоустроенный парк. Я надеюсь, что 2023 год принесет нам мир и спокойствие, - поделилась мама двоих детей Анастасия, мужа которой призвали в рамках частичной мобилизации. Она признается, что очень переживает за супруга, но старается верить в лучшее.

У кого-то этот год прошел только под знаком позитива. К примеру, предприниматель из Сызрани Алексей расширил свое семейное предприятие. В этом ему помогли меры господдержки. Кто-то наконец-то занялся спортом или осуществил свою давнюю месту. Жители Самарской области надеются, что наступающий 2023 год обойдется без тревог и переживаний, что в нем будет место только хорошему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал