В Самаре местные жители определили лучший салат для Нового года

Самарцы рассказали, какие салаты точно будут стоять на новогоднем столе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре местные жители продолжают подготавливаться к приближающимся праздникам. Горожане приняли участие в опросе.

По данным progorodsamara.ru, самарцы путем голосования выбрали лучший салат для Нового года. В социальных сетях прошло сразу несколько этапов, которые помогли определить лидеров праздничного стола. В первом туре было целых 8 претендентов: селедка под шубой, оливье, мимоза, крабовый салат, обжорка, цезарь, курица с ананасами и «хрен без соли».

Горожане поддержали идею и проголосовали за бесспорных лидеров: селедка под шубой набрала – 31%, оливье – 29%, хрен без соли – 13%. В опросе приняло участие более 1000 человек.

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