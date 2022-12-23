Работникам Тольяттиазота повысят зарплату с 1 января 2023 года

Увеличение оклада скажется и на росте других выплат работникам ТОАЗа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для работников Тольяттиазота 2023 год начнется с повышения зарплаты. С 1 января их оклады поднимут на 12%. Такое решение приняло руководство компании.

— Администрация предприятия ценит профессионализм сотрудников. ТОАЗ создает все условия, чтобы заводчане были мотивированы на продуктивный труд и достижение целей компании. Достойное вознаграждение за труд — наш приоритет. Мы и впредь планируем оказывать поддержку коллективу, — отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

По информации дирекции по управлению персоналом предприятия, индексация не коснется руководящего состава. Оклад увеличат только обычным работникам. Также заводчан ждут и другие позитивные изменения — вырастут премии, отпускные, оплата сверхурочных часов, а также доплаты за работу во вредных условиях труда.

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