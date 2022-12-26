Самарцам расскажут, как будут работать управляющие компании в новогодние праздники

В понедельник, 26 декабря 2022 года, гостями радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) станут директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев и оператор колл-центра Ольга Паукова. В прямом эфире они подведут итоги года и расскажут о работе управляющих компаний в новогодние праздники. Начало – в 12:03. Слушатели смогут задать интересующие вопросы по телефону 8 (846) 379-39-39.

Вот вопросы, которые будут освещать Леонид Пугачев и Ольга Паукова:

- Что можно сказать об итогах 2022 года в плане ЖКХ? Какие полезные изменения пришли в нашу жизнь в этом году, с чем стоит ознакомиться в первую очередь и что стоит знать и пользоваться?

- Как работают в новогодние дни аварийные службы/службы ЖКХ и куда нужно обращаться случае коммунальной аварии?

- Изменяются ли на новогодние праздники временные нормативы по решению тех или иных коммунальных проблем? Сколько времени отводится на устранение прорыва батареи, теплопровода, отключение воды и электричества, очистки крыши и прочих происшествий? Делается ли все быстрее, чем в обычные дни?

- Насколько сильно возрастает нагрузка на УК в новогодние праздники? Можно ли назвать это самой горячей порой года?

- Какие самые частые обращения поступают в колл-центр?

- Сколько сотрудников колл-центра работают в новогодние праздники и готовы помогать жителям с их проблемами? Как организовано дежурство? Можно ли дозвониться ночью?

- Как в новый год работают УК? Все ли уходят на длительные выходные? Когда и куда стоит обращаться с интересующими вопросами?

- Какие службы не работают в Новый год?

- О чем стоит озаботиться до праздников, чтобы подготовиться к новогодним выходным и не паниковать? Проверить батареи, трубы? Какой сектор ЖКХ самый уязвимый в новогодние праздники?

- О чем стоит озаботиться и задуматься уже сейчас в долгосрочной перспективе, чтобы к весне или лету инициировать необходимые работы по подготовке дома, ремонту и прочим коммунальным услугам?

- Куда стоит обращаться, если в новогодние праздники совсем не видно дворников и придомовые территории остаются неубранными?

- В каком режиме работают службы, занимающиеся расчисткой кровель и крыши от снега в случае обильного снегопада? Новогодние праздники накладывают на этот график свой отпечаток, или работа идет в перманентном режиме?

- Какие нововведения в сфере ЖКХ стоит ожидать в следующем году?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал