В Самарской области мужчину заставили снести склад из-за опасного соседства с газопроводом

Только после штрафа мужчина снес постройку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области местный житель незаконно возвел на своем участке склад. Судебные приставы попросили снести строение.

По данным ГУФССП России по Самарской области, мужчина построил капитальный склад, но не учел факт, что рядом с территорией находится магистральный газопровод. Судебные приставы потребовали снести склад, но мужчина избавляться от строения не желал. Дело передали в суд.

Правоохранители обязали снести постройку, но мужчина вновь проигнорировал требования. Владелец участка получил постановление о взыскании 5 тысяч рублей. Только после этого мужчина снес постройку.

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