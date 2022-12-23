Деды Морозы сыграют в футбол с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Самаре

Клуб приглашает всех принять участие в новогоднем празднике. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Уже в это воскресенье, 25 декабря 2022 года, сборная Дедов Морозов сыграет с «Крыльями Мечты» на стадионе «Металлург».

— Традиционный товарищеский матч проходит каждый год. «Крылья Мечты» – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали в пресс-службе ПФК «Крылья Советов».

С детьми сыграет команда Дедов Морозов, которая составлена из ветеранов «Крыльев Советов» и тренеров Академии «Крыльев». Матч начнется в 12:00. Прийти посмотреть на игру может любой желающий бесплатный, вход свободный. Клуб приглашает всех принять участие в новогоднем празднике.

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