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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:20

Елена Лапушкина рассказала, уберут ли насовсем трамваи с ул. Галактионовской в Самаре

Рельсы демонтировали из-за строительства метро
Анастасия ФИЛАТОВА
Трамваи продолжат ездить по улице Галактионовской

Трамваи продолжат ездить по улице Галактионовской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна судьба трамвайных рельсов на улице Галактионовской в Самаре. Речь идет об участке от улицы Вилоновской до Красноармейской. Несколько месяцев назад рельсы убрали оттуда из-за строительства станции метро «Театральная».

— Трамваи будут ездить по улице Галактионовской. Планов убрать их оттуда нет, — заявила Елена Лапушкина на конкурсном отборе на пост мэра Самары.

Напомним, движение трамваев по улице Галактионовской закрыли 10 января 2022 года. С того времени маршруты №№ 5, 15, 20к, 20 и 22 курсируют в объезд. Теперь на пересечении проспекта Ленина и улицы Полевой при движении в исторический центр города они поворачивают не направо, а налево — в сторону улицы Арцыбушевской. Планируется, что трамваи вернутся на прежние трассы следования после 31 декабря 2024 года.

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