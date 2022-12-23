Редактор «Комсомольской правды-Самара» стала лауреатом конкурса «Энергия воды»

Жанна Шаталина

Заместитель главного редактора самарского филиала «Комсомольской правды» по спецпроектам Жанна Шаталина стала серебряным призером конкурса «Энергия воды» в номинации «Лучший автор».

Жюри отметило проект #ЭкоРавновесие_Жигулевской ГЭС, который вышел на сайте samara.kp.ru и наших социальных сетях. Он объединил серию материалов об экологической деятельности предприятия. Статьи рассказывали про экоакции Жигулевской ГЭС, направленные на привлечения внимания к экологическим проблемам в регионе, а также на реально оказанную помощь природе родного края. В частности - восполнение биоресурсов главной артерии Поволжья – реки Волги, проведение экомарафона в национальном парке «Самарская Лука».

- Тема экологии не теряет своей актуальности и будет в центре повестки еще долгое время. Всем нам необходимо помнить о природе и о том влиянии, которое мы на нее оказываем. Отрадно, что Жигулевская ГЭС - одно из предприятий, которое придает большое значение заботе об окружающей среде. И наше издание его в этом поддерживает. Хочу отметить работу нашего фотографа Светланы Маковеевой, благодаря которой статьи обрели свою эстетическую завершенность, - комментирует Жанна Шаталина.

- Я являюсь не только главным редактором, но и главным читателем наших изданий. Проект #ЭкоРавновесие_Жигулевской ГЭС меня зацепил своей простотой и наглядностью. Он побуждает делать мир вокруг нас чище, - говорит главный редактор самарского филиала «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева.

«Энергия воды» - ежегодный конкурс на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро.

Участие в конкурсе приняли более 50 журналистов из разных регионов России, они прислали 230 работ.