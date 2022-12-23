В Самаре мужчина украл радиаторы и котел из частного дома

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местный житель решил залезть в чужой частный дом. Мужчина вынес радиаторы и электрический котел.

По информации прокуратуры Самарской области, 33-летний местный житель ранее уже был судим. На этот раз мужчина с помощью монтировки открыл створку окна и залез в чужой дом. Оттуда он похитил радиаторы и электрический котел. Сумму нанесенного ущерба оценили в 81 тысячу рублей. Похищенное имущество подозреваемый продал.

Правоохранители смогли поймать злоумышленника. Задержанного приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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