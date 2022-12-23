Рождественские богослужения пройдут в Самарской кирхе 24-25 декабря 2022 года

В кирхе пройдут праздничные богослужения в честь Сочельника и Рождества Христова / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре католики и лютеране отметят Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут в Евангелическо-Лютеранской церкви Святого Георга (Самарская кирха) на улице Куйбышева, 115/117.

В субботу, 24 декабря 2022 года, в 18:00 состоится богослужение по случаю Сочельника. В кирхе представят традиционную рождественскую сценку в исполнении детей и молодых людей с ОВЗ. Также там прозвучат библейские тексты в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце мероприятия все желающие смогут зажечь свечу и спеть рождественскую песню «Тихая ночь». В воскресенье, 25 декабря 2022 года, в 12:00, пройдет рождественское богослужение с участием хора и в сопровождении органа.

— Рождество Христово — одно из важнейших событий христианской церкви. Весь декабрь ознаменован ожиданием этого праздника. Во время Адвента проводится тщательная уборка, украшаются елка, окна, двери, плетется венок, на котором устанавливают свечи, — поделилась пропст Евангелическо-Лютеранских общин Самарской области Ольга Темирбулатова.

Посетить праздничные богослужения в кирхе смогут все желающие. Вход свободный.

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