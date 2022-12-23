Названы имена двух финалистов конкурса на пост главы Самары

В финал прошли Елена Лапушкина и Павел Чумак

Стали известны итоги отбора на пост главы Самары, который состоялся в пятницу, 23 декабря 2022 года. Из 13 кандидатов, которые добрались до этапа личных собеседований, конкурсная комиссия отобрала двух. Их рекомендовали для рассмотрения депутатами гордумы.

- В финал конкурса вышли действующая глава Самары и член Госсовета Елена Лапушкина и проректор по работе с молодежью в университете МИР, депутат Павел Чумак, - сообщает корреспондент «КП-Самара» из думы.

Теперь эти кандидатуры рассмотрят депутаты городского парламента. Они же решат, кто достоин занять пост главы Самары. Нового мэра изберут сроком на пять лет. Заседание думы намечено на 27 декабря 2022 года.

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