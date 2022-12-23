19 лет лишения свободы: в Самаре осудили парня с сайта знакомств за жестокое убийство девушки в общежитии

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 декабря, Самарский областной суд вынес приговор самарцу, который познакомился с девушкой на сайте знакомств, пришел к ней в гости и убил в общежитии на Ново-Садовой.

— Самарца признали виновным и назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Установлено, что в июне 2021 года молодой человек нанес девушке не менее 7 ножевых ударов в шею. От полученных повреждений она скончалась. После убийства парень похитил мобильный телефон стоимостью 10,5 тыс. рублей, около 2 тысяч рублей наличными, а также банковские карты, ключи от квартиры и паспорт. Все средства с банковских счетов он перевел себе.

Как выясняла "КП-Самара" молодой самарец связал беззащитную девушку под предлогом любовных утех. Ранее выдвигались разные версии убийства, в том числе ради денег для больной возлюбленной. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

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