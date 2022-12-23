«Важный завтрак» для депутатов и студентов прошел в Самаре

Депутаты поделились со студентами рецептами любимых блюд / Фото: Единая Россия

В Самаре состоялся «Важный завтрак». Он прошел при поддержке «Единой России» и партпроекта «Выбирай свое». Участниками мероприятия стали студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, представители молодежных объединений и депутаты губернской думы. Они поделились друг с другом рецептами здоровых и полезных блюд, которые можно приготовить в канун Нового года.

По словам зампредседателя областного парламента Марины Антимонова, такая неформальная обстановка позволяет людям лучше узнать друг друга.

— Порой мы с коллегами по думе воспринимаемся достаточно формально. А здесь — живое общение. Я буду рада, если ребята лучше узнают меня как человека, — поделилась депутат.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина раскрыла студентам и волонтерам секреты идеальных блинчиков. В приготовлении новогодних блюд из самарских продуктов также приняли участие депутат Ирина Долгополова, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» Ирина Михайловская и председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина.

Отметим, «Важный завтрак» на котором депутаты поделились своими семейными традициями и рецептами, а также обсудили актуальные вопросы молодежной политики, прошел в Самаре в третий раз. Следующее подобное мероприятие планируется провести в канун 8 Марта и Дня защитника Отечества. В качестве шеф-поваров выступят координаторы партпроектов «Единой России».

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