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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 13:40

Скоростной поезд «Ласточка» сошел с рельсов в Самарской области

На путях не удержалась одна колесная пара состава
Анастасия ФИЛАТОВА
Следователи уже разбираются в деталях происшествия / Фото: ЦМСУТ СК России

Следователи уже разбираются в деталях происшествия / Фото: ЦМСУТ СК России

В Самарской области проводят проверку по факту ЧП на железной дороге. Вечером в среду, 21 декабря 2022 года, с рельсов сошел скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

— Все случилось на перегоне «Химзаводская — Жигулевское море», 9 км третий пикет. У электропоезда «Ласточка» сошла с рельсов одна колесная пара. Опрокидывания не было. Пострадавших нет, — рассказали правоохранители.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что «Ласточку» на два дня снимут с маршрута Самара — Сызрань. В субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря 2022 года, вместо нее будет курсировать другой состав.

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