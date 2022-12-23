Губернатор Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве

По уровню среднего образования регион входит в пятерку лучших в стране. Фото: правительство Самарской области

В Москве губернатор Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи. В ходе встречи глава региона ответил на вопросы о развитии Самарской области в этом году.

Речь шла о развитии инфраструктуры, строительстве социальных объектов и жилья. В этом году в регионе было отремонтировано и построено около 712 км дорог, открываются новые мосты и развязки.

Сейчас в Самарской области самый низкий уровень безработицы в стране. Каждый год создается около 10 тысяч рабочих мест. А на 1,5 триллиона рублей сформирован пакет инвестиционных проектов в самых разных сферах.

Помимо этого, строятся физкультурно-спортивные комплексы, игровые залы, ледовые арены, уличные спортплощадки. Еще за последние четыре года в регионе построено 110 объектов здравоохранения и капитально отремонтировано еще 200.

За последние годы появилось 50 детских садов, 10 современных школ. По словам губернатора, по уровню среднего образования регион входит в пятерку лучших в стране, а по функциональной грамотности занимает второе место после Москвы.

— Очень рад, что, объединяя большие, щедрые и талантливые самарские сердца, в Москве создан такой совет. Благодарен всем, кто включился в эту работу с первого дня. Я крайне заинтересован в том, чтобы связь с родной землей вы не теряли и, получив достойное образование, вернулись на родную землю, — отметил Дмитрий Азаров.

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