Более 22 тысяч жителей Самарской области участвуют в акции «В Новый год – без долгов и с подарками!»

Важным условием для участия является отсутствие задолженности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 22 тысяч клиентов самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» участвуют в традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!».

Присоединиться к традиционному розыгрышу призов от энергетиков могут жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые оплатили все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внесли платеж за декабрь. Сделать это надо до 31 декабря 2022 года.

Важным условием для участия является отсутствие задолженности. Все участники акции получат списание пеней при их наличии. Также разыграют сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.

Первые 30 тысяч участников получат подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС. Это касается тех, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика.

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