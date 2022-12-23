Всероссийская конференция по развитию молодежного технологического бизнеса прошла в Самарской области

Эксперты с разных сторон разобрали вопрос молодежного технологического предпринимательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошла всероссийская онлайн-конференция «Развитие молодежного технологического предпринимательства. Организация университетских акселераторов 2022–2023». Участники подвели итоги прошедших в этом году программ и обсудили планы.

Более 70 представителей разных регионов страны подключились в режиме реального времени. Участникам презентовали карту программ, доступных для молодых инноваторов региона, «Инновационный навигатор».

— В Самарской области действует развитая инновационная экосистема. Мы готовы поддержать разработчиков комплексно. Для выращивания стартапов в регионе успешно работает технопарк «Жигулевская долина», который входит в тройку лучших по стране, —рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Во время первого блока программы обсуждался опыт проведения акселерационных программ в университетах в этом году. Эксперты с разных сторон разобрали вопрос молодежного технологического предпринимательства.

Каждый участник дискуссии поделился своим мнением по поводу актуальных тем во время круглого стола. Онлайн-конференция помогла обменяться опытом и лучшими практиками, а также обозначить новые вопросы и вызовы для развития молодежного предпринимательства.

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