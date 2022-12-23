Планы по модернизации инженерной инфраструктуры будут выполнены на 100% в Самарской области

Всего в Самарской области 19 ресурсоснабжающих организаций имеют утвержденные инвестиционные программы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в правительстве Самарской области обсудили планы по исполнению инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций. В этом году они будут выполнены на 100%.

Самарскую область выделяют на федеральном уровне как один из пяти регионов страны, где инвестпрограммы организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняются полностью или с превышением показателей.

Так, в 2020 году план был выполнен на 111%, в 2021 году – на 103%. Регион в 2022-2023 годах реализует четыре проекта в сфере тепло- и водоснабжения за 3,88 миллиарда рублей. Всего в Самарской области 19 ресурсоснабжающих организаций имеют утвержденные инвестиционные программы, общее количество таких проектов достигло 33.

Например, «Самарские коммунальные системы» в этом году вложили в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения более 2,153 миллиарда рублей, план исполнен уже более чем на 100%. В регионе реализуются такие крупные проекты, как строительство двух водоводов в поселке Управленческий, модернизация системы отвода сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Председатель областного правительства Виктор Кудряшов во время совещания поставил главам некоторых территорий задачу вместе с ресурсоснабжающими организациями рассмотреть возможность корректировки планов инвестпрограмм на 2023-2025 годы, чтобы можно было подключить строящиеся объекты социальной сферы.

— В результате совместных усилий власти и ресурсоснабжающих организаций по совершенствованию коммунальной инфраструктуры снижается аварийность, повышается экологическая безопасность, улучшается качество воды и жизни людей, — отметил Виктор Кудряшов.

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