Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 24 декабря 2022

Спасатели при усилении ветра рекомендуют жителям региона ограничить выход из зданий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация, что ночью и днем 24 декабря местами в регионе ожидается усиление юго-западного, южного ветра. Порывы будут достигать 15-17 м/с, — рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели при усилении ветра рекомендуют жителям региона ограничить выход из зданий. Если сильный ветер уже застал на улице, не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, стоять под деревьями.

Транспортные средства лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101».

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