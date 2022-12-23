От снега Самару будут убирать 160 единиц техники в ночь на 24 декабря

По словам специалистов, основным препятствием при уборке города зимой является припаркованный транспорт. Фото: администрация Самары

В ночь на субботу, 24 декабря, для уборки городских улиц от снега подрядные организации задействуют 160 единиц техники и 114 специалистов в Самаре. Об этом сообщили в городской администрации.

За прошедшие сутки в областном центре выпало 9 мм осадков. Днем для уборки улично-дорожной сети города задействовали 164 единицы спецтехники и около 300 человек. По словам специалистов, основным препятствием при уборке города зимой является припаркованный транспорт.

По информации власти, сегодня в 18:00 было расчищено 80% локаций, а проезжие части открыты на 95%. Для эффективной работы в ночную смену уже распределили технику для транспортировки снега на площадки, укомплектовали погрузчики и самосвалы.

Работы ведутся также во дворах. За них ответственны районные администрации. К работе только на внутриквартальных территориях днем 23 декабря привлекли 63 единицы техники и 2945 дворников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.