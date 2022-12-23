Тольяттинец Егор Базин с партнершей выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Пара заняла 1 место на чемпионате России, несмотря на падение во время проката. Фото: соцсети

Тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой выиграл чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

— Фигуристы в соревнованиях танцевальных пар по сумме двух программ набрали 203,46 балла, — написала Лидия Рогожинская на своей личной странице в Вконтакте.

Пара одерживает победу в первый раз. Так, 20-летняя Елизавета Худайбердиева и 27-летний Егор Базин заняли 1 место на чемпионате России, несмотря на падение во время проката.

В прошлом году они были третьими. Напомним, чемпионат России проходил с 22 по 25 декабря в Красноярске.

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