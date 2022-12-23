В Самаре снова изменили схему движения автобусов на перекрестке Полевой, Ново-Садовой и Самарской

Из-за строительства метро меняются маршруты

В Самаре вновь изменилась схема движения автобусов в районе пересечения улиц Полевой и Самарской. Это связано с тем, что строители немного сдвинули забор котлована возле этого перекрестка, что позволило открыть движение по Полевой улице вверх (от Галактионовской до проспекта Ленина) и по Ново-Садовой улице в сторону города (от Первомайской до Полевой).

Новые схемы движения выглядят теперь так. Автобусы №23, 47, 50 в сторону города вернулись к своему привычному маршруту: прямо по улицам Ново-Садовой и Самарской, без объезда.

В направлении «из города» объезд для этих маршрутов сохранится, но иначе, чем раньше. Автобусы будут поворачивать с улицы Самарской вверх не по улице Чкалова, а по Полевой, делая остановку у бывшего «Макдоналдса». Далее, пройдя по проспекту Ленина и улице Осипенко, автобусы вернутся на свои основные маршруты.

Для маршрутов №2, 24, 41 обычная схема движения — вверх по улице Полевой, без всяких объездов, — действует, наоборот, при движении «из города».

В направлении города эти автобусы теперь движутся по проспекту Ленина, улице Первомайской, улице Ново-Садовой и далее своими маршрутами.

Временные остановочные пункты на улице Галактионовской (возле «Шанхая») и на улице Чкалова (у поворота с Самарской) больше не действуют, ждать там автобусов не надо.