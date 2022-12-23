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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 17:15

Думал, что умер: перед судом предстанет душивший знакомого житель Самарской области

В Самарской области будут судить мужчину, который пытался убить своего знакомого
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина начал душить знакомого, вследствие чего последний потерял сознание.

Мужчина начал душить знакомого, вследствие чего последний потерял сознание.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе и покушении на убийство.

— С 5 на 6 апреля 2022 года, мужчина находился в доме у своего знакомого. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес приятелю удар металлическим предметом по голове, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

После этого житель Красноярского района начал душить знакомого, вследствие чего последний потерял сознание. Тогда мужчина решил, что оппонент умер и покинул дом. Через некоторое время хозяин жилища пришел в сознание и обратился в медицинское учреждение.

Ему оказали своевременную медицинскую помощь, и он остался жив. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд.

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