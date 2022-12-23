Думал, что умер: перед судом предстанет душивший знакомого житель Самарской области

Мужчина начал душить знакомого, вследствие чего последний потерял сознание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе и покушении на убийство.

— С 5 на 6 апреля 2022 года, мужчина находился в доме у своего знакомого. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес приятелю удар металлическим предметом по голове, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

После этого житель Красноярского района начал душить знакомого, вследствие чего последний потерял сознание. Тогда мужчина решил, что оппонент умер и покинул дом. Через некоторое время хозяин жилища пришел в сознание и обратился в медицинское учреждение.

Ему оказали своевременную медицинскую помощь, и он остался жив. Сейчас собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.