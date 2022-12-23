После вмешательства прокуратуры устранили последствия ледяного дождя в селе Самарской области

В адрес руководителя управления делами сельского поселения внесли представление. Фото: соцсети

Во вторник, 20 декабря 2022 года, жительница села Кинель-Черкассы, которая является инвалидом второй группы, обратилась в прокуратуру района с жалобой на отсутствие уборки после ледяного дождя.

— Женщина сообщила, что местным жителям трудно передвигаться по улице Красноармейской с. Кинель-Черкассы из-за наледи на дорогах и тротуарах. В ходе проверки это подтвердилось, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

А все дело в том, что управление делами сельского поселения Кинель-Черкассы несвоевременно приняло меры для устранения последствий ледяного дождя.

В адрес руководителя управления было внесено представление. Оно находится на рассмотрении. В настоящее время все нарушения устранили, также посыпали дороги и тротуары.

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