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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 7:05

Молодой водитель на «двенадцатой» в снегопад влетел в столб под Тольятти

Парень чудом не получил серьезных травм
Анастасия ФИЛАТОВА
Автомобилист не справился с управлением в условиях снегопада

Автомобилист не справился с управлением в условиях снегопада

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 23 декабря 2022 года в селе Тимофеевка Ставропольского района произошло серьезное ДТП. Молодой водитель на ВАЗ-21124 в снегопад влетел в столб ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рублем отечественной легковушки находился 18-летний молодой человек. Он двигался по улице Строителей со стороны улицы Южной в направлении улицы Мира. В пути следования автомобилист превысил скорость и не справился с управлением. В результате авто влетело в опору.

Машина получила серьезные механические повреждения. После встречи со столбом у нее оказалась раскурочена вся передняя часть. Водитель, к счастью, выжил и даже не получил серьезных травм. Медики осмотрели парня и назначили ему амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку.

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