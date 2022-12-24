Аномальная погода ждет жителей Самарской области перед Новым годом

В выходные погоду в регионе будет определять гребень Сибирского антициклона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, что ждет жителей Самарской области в преддверии Нового года. Судя по их прогнозам, предстоящие дни будут богаты на сюрпризы погоды.

- В выходные погоду в регионе будет определять гребень Сибирского антициклона. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В начале рабочей недели в отдельных районах сохранится небольшой снег. Температура воздуха немного понизится, - сообщили в Приволжском УГМС.

Днем в субботу, 24 декабря 2022 года, Самарская область окажется во власти сильного ветра. Местами его порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит -1...+3 градуса. В воскресенье, 25 декабря, ветер немного стихнет, столбик термометра опустится до -1...-6 градусов. На дорогах возможна гололедица.

В ночь на понедельник, 26 декабря, в регионе может похолодать до -13 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -2...-7 градусов. Во вторник ожидается аналогичная погода.

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