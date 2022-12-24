В Новокуйбышевске «Лада» врезалась во встречный экскаватор, пострадала женщина

Пострадавшую в ДТП женщину госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 23 декабря 2022 года, на улице Кирова в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Примерно в 8:50 там столкнулись «Лада» и колесный экскаватор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 38-летний водитель легковушки. Он, двигаясь со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Чернышевского, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части. В результате автомобилист врезался в экскаватор, который ехал во встречном направлении прямо.

В результате случившегося пострадала пассажирка легкового авто. Ее госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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