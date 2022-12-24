Еще 242 жителя Самарской области заразились коронавирусом 24 декабря 2022 года

За минувшие сутки в больницы региона госпитализировали 43 ковид-пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В субботу, 24 декабря 2022 года, подтвердился диагноз еще у 242 жителей региона. Общее число случаев заражения достигло 489 928, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 43 пациента. Еще 358 человек успешно закончили лечение и выписались с больничного. Всего с начала пандемии заразу смогли победить 479 835 жителей региона.

К сожалению, умер еще один больной, которого была подтверждена КВИ. Общее количество смертельных случаев теперь составляет 8 180.

Напомним, сейчас в Самарской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим оперштаб рекомендовал жителям носить маски в местах с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте и торговых центрах.

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