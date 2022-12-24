Самарцы рассказали о главных своих безрассудствах в 2022 году

Чаще всего в 2022 году безрассудные поступки совершала мужская половина населения Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие самые большие безрассудства совершили в 2022 году. Самыми частыми вариантами оказались спонтанные покупки, кредиты и влюбленности. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Необдуманные покупки назвали самым безрассудным поступком 7% респондентов, кредит или ипотеку — 6%, влюбленность или вступление в брак — 6%. Среди спонтанных и опрометчивых поступков самарцев в 2022 году также оказались переезд на новое место жительства, смена имиджа (стрижка, тату, пирсинг), внезапное путешествие. Кроме того, многие корят себя за излишнее доверие к людям, конфликт с руководством, купание в холодной реке, игру на бирже и др.

Среди тех, кто в 2022 году неожиданно отправился в путешествие, переехал, радикально сменил имидж, больше всего женщин. В необдуманных кредитах и скоропалительных свадьбах чаще всего признавались мужчины. Отметим, 45% самарцев заявили, что не совершали в этом году сумасбродных поступков.

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