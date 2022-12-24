Самые большие зарплаты в декабре предлагают инженеру-конструктору, архитектору и мастеру по маникюру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Самарской области в декабре 2022 года. В топ вошли пять мест, где соискателям предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. Рейтинг оставил сервис Работа.ру.

Так, до 70 тысяч рублей в Самарской области сможет ежемесячно получать мастер маникюра. Главные требования к кандидату — умение делать маникюр, вежливое общение с клиентами, честность и ответственность.

До 80 тысяч рублей готовы платить архитектору в Тольятти. Кандидат должен иметь высшее архитектурное образование, опыт работы от 3 лет и уметь работать в AutoCAD. Такую же зарплату предлагают ветеринарному врачу. Главные требования к соискателю — образование не ниже среднего специального, любовь к животным, доброжелательность и стрессоустойчивость.

Самую высокую зарплату в декабре 2022 года предлагают инженеру-конструктору в Тольятти и наладчику шлифовальных станков. Им готовы ежемесячно платить до 100 тысяч рублей.

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