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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 10:03

Помог почистить снег с крыши: в Самаре легковушка при перестроении завалила пикап на другое авто

Легковушка при перестроении чуть не уронила пикап на Московском шоссе в Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
От падения на асфальт пикап спасла машина в соседнем ряду

От падения на асфальт пикап спасла машина в соседнем ряду

Фото: Скриншот с видео

На Московском шоссе в Самаре произошло необычное ДТП. В районе остановки «Ул. Потапова» белая легковушка завалила пикап на другую машину. Момент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов. Ролик опубликовали в соцсетях в субботу, 24 декабря 2022 года.

На кадрах видно, как пикап подъезжает к светофору. В этот момент автомобилист на белом авто внезапно решает перестроиться из правой полосы в левую. Посмотреть в зеркала заднего вида автомобилист, видимо, не догадался. В результате произошло столкновение.

Легковушка ударила пикап, из-за чего тот завалился на левую сторону. Ему удалось избежать встречи с асфальтом благодаря другой машине. Пикап «прилег» на соседнее авто, а затем как кукла-неваляшка вернулся на все четыре колеса.

Интернет-пользователи нашли в этом ДТП один плюс для пострадавшего автомобилиста. Водитель белого авто ненароком помог ему почистить снег с крыши.

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