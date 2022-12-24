Губернатор снял семь открыток с елки в здании правительства Самарской области / Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева, установленного в здании правительства, семь открыток с пожеланиями детей.

Так, три брата из ДНР — Егор, Иван и Павел, которые сейчас находятся на попечении семьи из Похвистнева, — попросили у Деда Мороза фотоаппарат, наушники и радиоуправляемый вертолет. 11-летний воспитанник тольяттинского соцприюта «Дельфин» по имени Тимофей мечтает о сотовом телефоне, 8-летний Макар из Кинеля — о конструкторе, а 10-летняя Ира из тольяттинского центра «Единство» — о наборе для вышивки. 8-летняя Маша из самарского центра «Иволга» хочет получить на Новый год большую мягкую игрушку в виде акулы.

По словам Дмитрия Азарова, пожелания детей отправлены Деду Морозу. Он уверен, все их мечты обязательно сбудутся. Напомним, ранее глава региона снял пять открыток с «Елки желаний», установленной во Дворце спорта. Все они — от детей участников СВО.

В рамках благотворительной акции в Самарской области установили 108 елок с желаниями детей. Планируется, что в 2022 году будут исполнены мечты почти 3 тысяч ребят. «Елки желаний» также разместили в отделениях комплексных центров соцобслуживания населения. Так что попросить о чем-нибудь Деда Мороза смогут и пожилые жители региона.

— Я приглашаю всех жителей Самарской области присоединиться к этой замечательной и очень доброй акции. «Елка желаний» стала символом доброты россиян. Уверен, что большого самарского сердца хватит на всех и неравнодушные люди помогут исполнить новогодние мечты ребят, — сказал Дмитрий Азаров.

Адреса размещения «Елок желаний» опубликованы на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Также стать участником акции можно через сайт елкажеланий.рф.

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