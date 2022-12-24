Примерзшего к рельсам щенка спасли на железной дороге в Сызрани

Малышку накормили и отогрели / Фото: vk.com/bezdomnyyezhivotnyye

В Самарской области неравнодушные люди спасли жизнь еще одному маленькому существу. На днях в Сызрани вызволили из ледяного плена щенка. Светло-золотистый малыш примерз к рельсам на железной дороге.

— Щенка спасли монтеры. Они его отогрели и накормили. Возраст примерно месяц. На морде белая полоска как у бурундука, — поделилась местная жительница в группе «Бездомные животные Сызрани».

Насколько известно, найденный на железной дороге щенок — девочка. Спасители дали ей имя Мотриса (Мотя). К слову, так еще называется железнодорожный вагон, который используют для перевозки пассажиров и ж/д персонала, а также для обслуживания путей.

Оставить крошку на предприятии не было возможности. Поэтому ей решили найти хозяина. Насколько известно, это удалось сделать. Малышку должны были забрать 22 декабря.

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