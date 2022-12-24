Бесплатный каток во Дворце спорта в Самаре заработает 3 января 2023 года

Посетить каток во Дворце спорта можно будет по предварительной записи Фото: Архив "КП"

Стало известно, когда заработает бесплатный крытый каток во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Ледовую площадку откроют для массового катания 3 января 2023 года. Об этом сообщили в ГАУ «Самара Арена».

— Массовые катания будут проходить на тренировочной арене. Она расположена на третьем этаже Дворца спорта. Посещение возможно по предварительной записи. Сделать это можно по телефону 8 (846) 933-41-55, — поделились в соцсетях представители учреждения.

Каток будет работать все новогодние праздники: 3 января — с 20:45 до 22:15, 4-го — с 19:30 до 21:00, 5-го — с 20:00 до 21:30, 6-го — с 19:30 до 21:00, 7-го — с 20:30 до 22:00 и 8-го — с 17:00 до 18:30.

Напомним, всего в 2022 году в Самаре зальют более 120 бесплатных катков. Покататься на коньках можно в городских парках, на набережной Волги, на площади Славы и на площади имени В.В. Куйбышева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал