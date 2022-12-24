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НовостиОбщество24 декабря 2022 12:23

Бесплатный каток во Дворце спорта в Самаре заработает 3 января 2023 года

Ледовая площадка будет открыта для посещения все новогодние праздники
Анастасия ФИЛАТОВА
Посетить каток во Дворце спорта можно будет по предварительной записи

Посетить каток во Дворце спорта можно будет по предварительной записи

Фото: Архив "КП"

Стало известно, когда заработает бесплатный крытый каток во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Ледовую площадку откроют для массового катания 3 января 2023 года. Об этом сообщили в ГАУ «Самара Арена».

— Массовые катания будут проходить на тренировочной арене. Она расположена на третьем этаже Дворца спорта. Посещение возможно по предварительной записи. Сделать это можно по телефону 8 (846) 933-41-55, — поделились в соцсетях представители учреждения.

Каток будет работать все новогодние праздники: 3 января — с 20:45 до 22:15, 4-го — с 19:30 до 21:00, 5-го — с 20:00 до 21:30, 6-го — с 19:30 до 21:00, 7-го — с 20:30 до 22:00 и 8-го — с 17:00 до 18:30.

Напомним, всего в 2022 году в Самаре зальют более 120 бесплатных катков. Покататься на коньках можно в городских парках, на набережной Волги, на площади Славы и на площади имени В.В. Куйбышева.

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