Сотрудники ГИБДД поймали участников незаконной автотусовки на парковке ТК «Гудок» в Самаре

Нарушителям, пойманным сотрудниками ГИБДД, придется оплатить штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 декабря 2022 года, сотрудники ГИБДД устроили «облаву» на участников незаконной автотусовки в Самаре. Нарушителей задержали на парковке ТК «Гудок» на улице Красноармейской. О нелегальной «сходке» полицейские узнали в одной из групп в соцсети «ВК».

— Сотрудники ДПС пресекли 11 правонарушений. В отношении 8 автовладельцев, которые присутствовали на данном мероприятии, собраны административные материалы, — сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

Как выяснилось, некоторые участники тусовки управляли авто с неисправностями (3 нарушения). За это предусмотрен штраф в 500 рублей. Также среди них оказались любители излишней тонировки (4 нарушения). Им придется убрать пленки и оплатить штраф в 500 рублей. Еще одно нарушение — несоблюдение требований об ОСАГО (3). Назначены штрафы от 500 до 800 рублей. Кроме того, среди автолюбителей выявили человека, который управлял машиной не имея прав. Авто эвакуировали на спецстоянку. Нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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