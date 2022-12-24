Для мобилизованных провели телемост с родными и близкими из Самары

Военнослужащие смогли повидаться со своими семьями благодаря организованному телемосту Фото: Минобороны РФ

Мобилизованные из Самары, которые сейчас находятся в тыловой зоне СВО, смогли увидеться с родственниками. Для военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО провели телевизионный мост с родным городом. Видео в субботу, 24 декабря 2022 года, опубликовало министерство обороны РФ.

Бойцы пообщались со своими семьями. Узнали, как дела дома, все ли в порядке с родными. Интересовались, какая погода сейчас в Самаре. Много ли снега. Также они послушали стихи и песни в исполнении детей. Прозвучала и песня «Катюша». Военнослужащие поддержали юную исполнительницу — вовсю подпевали ей.

Также мобилизованные поблагодарили за письма, которые им присылают школьники. Для них это очень важно и нужно. Сказали они спасибо и за печи «Самарочка», которые ранее им отправили жители региона: «Печи, собранные в Самарской области, сейчас согревают всю нашу роту». Родные и представители общественных организаций пожелали бойцам вернуться домой без потерь.

В Минобороны РФ отметили, что такие телемосты в ЦВО проводят регулярно. Их цель — поддержание боевого духа военнослужащих и информирование их семей.

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