Назван топ-5 профессий для экстравертов в Самаре

Экстраверты смогут хорошо себя проявить в командной работе, связанной с активной коммуникацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре составили топ-5 профессий, которые идеально подойдут для энергичных экстравертов. Эксперты считают, что такие люди смогут хорошо себя проявить в командной работе, связанной с активной коммуникацией и организационными задачами. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито. Работа».

Так, экстравертам предлагают попробовать себя в должности event-менеджера. Этот человек занимается планированием и проведением различных мероприятий. Медианная зарплата в Самаре с частичной занятостью — 37,5 тысяч рублей.

Также экстравертам может подойти профессия гида, который должен уметь удержать внимание туристов и простым языком рассказать о занимательных фактах. В среднем зарплата экскурсовода в Самаре с полной занятостью составляет 52 тысячи рублей.

Экстравертам подойдет и профессия администратора. При частичной занятости эти специалисты получают в Самаре в среднем 15 тысяч рублей.

Кроме того, любители общаться с людьми могут попробовать поработать менеджером по продажам или оператором колл-центра. Средняя зарплата по городу — 50 тысяч рублей.

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