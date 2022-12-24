Один упал с мопеда под УАЗ: в Сызрани двое подростков оказались в реанимации после ДТП

Молодые люди, катаясь ночью на мопеде, "догнали" Nissan / Фото: vk.com/gibddsyzran

В ночь на субботу, 24 декабря 2022 года, в Самарской области произошло серьезное ДТП с участием подростков. Двое молодых людей угодили в реанимацию после поездки на мопеде. Об этом сообщает ОГИБДД «Сызранское».

Все случилось около 3:50 на улице Локомобильной в Сызрани. 16-летний подросток, управляя мопедом «Альфа», двигался со стороны Ульяновского шоссе в направлении улицы Каховской. В пути он «догнал» Nissan, который ехал впереди. От удара пассажир двухколесного транспорта — 17-летний парень — упал и угодил под встречный автомобиль УАЗ.

Оба подростка получили серьезные травмы. Их госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД, использовать световозвращающие элементы в темное время и надевать защитную экипировку при езде на мототранспорте.

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