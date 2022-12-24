Курганный могильник взяли под охрану в Самарской области

Курганный могильник включили в перечень объектов культурного наследия региона / Фото: УГООКН Самарской области

В Самарской области пополнился перечень объектов культурного наследия региона. В этот список включили курганный могильник. Соответствующий приказ подписал глава УГООКН Самарской области Иван Стафеев.

- Включить в перечень выявленных ОКН Самарской области выявленный объект археологического наследия «Веретяевка II. Курганный могильник». Он расположен в Кинельском районе, в одном километре к югу от поселка Веретяевка, - говорится в документе.

Напомним, в декабре 2022 года в данный список вошли еще два объекта археологического наследия. Это «Мамыково II. Селище» и «Ягодиновка I. Одиночный курган». Оба расположены в Кошкинском районе Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал