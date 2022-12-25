В Самарской области разыскивается пенсионерка-воровка в сером пуховике и вязаной шапке

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские разыскивают пенсионерку, укравшую деньги с банковской карты в начале декабря этого года. В полицию обратилась местная жительница, которая потеряла банковскую карту.

— После этого с ее расчетного счета списались денежные средства. Было установлено, что картой расплатились в продовольственном магазине Автозаводского района, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить приметы подозреваемой. Худощавой женщине на вид 55-60 лет, она была одета в серый пуховик до колен, вязаную серую шапку, с собой у нее была сумка светло-синего цвета.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать личность и разыскивать пожилую женщину. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-27, 93-63-14, 8(937)2149875 или 102.

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