Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 декабря 2022 7:39

Архитектор оценил, на сколько этажей можно увеличить хрущевки в Самарской области

По мнению архитектора, нельзя сказать, что везде можно надстроить по одинаковому количеству этажей
Ирина СИНЕГУБОВА
Виталий Стадников оценил хрущевки как нормальное жилье экономкласса.

Виталий Стадников оценил хрущевки как нормальное жилье экономкласса.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Самарский архитектор Виталий Стадников высказал мнение о судьбе хрущевок, а также рассказал, на сколько этажей их можно увеличить. Об этом сообщает 63.ru.

— Есть разные серии хрущевок. Поэтому нельзя сказать, что везде можно надстроить по одинаковому количеству этажей. Предполагаю, что фундамент самарских хрущевок может выдержать надстройку максимум в один этаж. И скорее всего, для этого нужен будет отдельный наружный конструктив, — сказал Виталий Стадников.

Также архитектор отметил, что внутри хрущевки не перепланируешь, так как сделаны они экономично, и стены везде несущие. Виталий Стадников оценил хрущевки как нормальное жилье экономкласса. Особенно он отметил развитые районы, в которых они находятся в Самаре.

— Самым идеальным вариантом было бы нормально содержать и реконструировать хрущевки, не снося их, а надстраивая. Обновлять конструкции, внутренние коммуникации, где-то достраивать фасады, — прокомментировал архитектор.

Напомним, как сообщало радио «КП-Самара», в Самаре хотят отдать несколько кварталов под реновацию хрущевок 60-70-х годов, и во время реконструкции над пятиэтажками собираются надстраивать по несколько этажей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.