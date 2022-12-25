Архитектор оценил, на сколько этажей можно увеличить хрущевки в Самарской области

Виталий Стадников оценил хрущевки как нормальное жилье экономкласса.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Самарский архитектор Виталий Стадников высказал мнение о судьбе хрущевок, а также рассказал, на сколько этажей их можно увеличить. Об этом сообщает 63.ru.
— Есть разные серии хрущевок. Поэтому нельзя сказать, что везде можно надстроить по одинаковому количеству этажей. Предполагаю, что фундамент самарских хрущевок может выдержать надстройку максимум в один этаж. И скорее всего, для этого нужен будет отдельный наружный конструктив, — сказал Виталий Стадников.
Также архитектор отметил, что внутри хрущевки не перепланируешь, так как сделаны они экономично, и стены везде несущие. Виталий Стадников оценил хрущевки как нормальное жилье экономкласса. Особенно он отметил развитые районы, в которых они находятся в Самаре.
— Самым идеальным вариантом было бы нормально содержать и реконструировать хрущевки, не снося их, а надстраивая. Обновлять конструкции, внутренние коммуникации, где-то достраивать фасады, — прокомментировал архитектор.
Напомним, как сообщало радио «КП-Самара», в Самаре хотят отдать несколько кварталов под реновацию хрущевок 60-70-х годов, и во время реконструкции над пятиэтажками собираются надстраивать по несколько этажей.
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