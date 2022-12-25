Мужчину с марихуаной задержали на дачном массиве в Самарской области

По словам задержанного, он хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Жигулевске ночью 43-летнего местного жителя задержали с наркотиками. Он заметил патрульную машину и попытался скрыться, этим вызвав подозрения.
— В правом кармане куртки у него обнаружили и изъяли два свертка с веществом растительного происхождения и направили на экспертизу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Исследование показало, вещество является марихуаной массой более 10 граммом, что относится к значительному размеру. Мужчина уже был ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков.
По словам задержанного, он хранил наркотик для личного употребления, без цели сбыта. Эту версию сейчас тщательно проверяют. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Мужчина может лишиться свободы до 3 лет.
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