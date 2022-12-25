Один отлетел под «УАЗ»: два подростка на мопеде столкнулись с Nissan в Самарской области

С различными травмами парней доставили в лечебное учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 24 декабря, в 03.50 подростки на мопеде попали в ДТП в Самарской области. В Сызрани 16-летний парень без прав решил покататься с приятелем на мопеде «Альфа».

— Водитель в застегнутом мотошлеме ехал по улице Локомобильная со стороны Ульяновского шоссе в направлении Каховской, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого подростки на мопеде влетели в транспортное средство Nissan, за рулем которого находился 50-летний водитель. Мужчина двигался в попутном направлении прямо.

От столкновения 17-летний пассажир мопеда, который был без мотошлема, попал под «УАЗ» под управлением 45-летнего водителя, который ехал во встречном направлении прямо. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир. С различными травмами их доставили в лечебное учреждение.

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