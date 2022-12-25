В Самарской области 247 жителей заболели коронавирусом 25 декабря 2022 года

Еще 228 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным регионального штаба на 25 декабря 2022 года в Самарской области за сутки подтвердили 247 случаев коронавирусной инфекции.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 346 жителям региона. За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 35 человек, один житель региона скончался от коронавируса. Специалисты провели 11 451 лабораторных исследований на КВИ.

Из общего количества заболевших COVID-19 обнаружено 186 в г. Самара, 21 в г. Тольятти, по 6 в г. Новокуйбышевск, г. Сызрань и Шенталинском районе, 4 в г. Чапаевск, по 3 в Безенчукском и Нефтегорском районах, по 2 в г. Жигулевск, Исаклинском и Шигонском районах.

По 1 новому случаю выявили в г. Октябрьск, г. Отрадный, Красноармейском, Камышлинском, Приволжском и Челно-Вершинском районах. Еще 228 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 19 человек обнаружили при профилактическом обследовании лиц без клинических проявлений.

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